60 patiënten van Gents psychiatrisch centrum verhuizen naar nieuw gebouw: "Ook plaats voor ouders in crisissituatie"

Binnen zijn nieuwe afzonderingskamers voorzien waarbij ook de ouders hun kind kunnen bijstaan als dat nodig is. "We proberen het altijd te vermijden om kinderen af te zonderen, maar in een crisissituatie is dat soms nodig. In het nieuwe gebouw zijn er aanpalende kamers voorzien bij de afzonderingskamers, van waaruit de familie het kind kan steunen."