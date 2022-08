Nieuwe reeks uit wereld van “Game of thrones”: dit moet je weten voor je begint aan “House of the dragon”

Dat er een vervolg zou komen op "Game of thrones" stond in de sterren geschreven. De fantasyreeks (8 seizoenen in totaal) was met honderden miljoenen kijkers over de hele wereld één van de populairste TV-series ooit. HBO zou maar gek zijn om die melkkoe zomaar te laten lopen. Er is lang gezocht naar de juiste formule om de franchise verder te zetten. Uiteindelijk is gekozen voor een prequel: "House of the dragon". De eerste aflevering gaat maandagochtend in wereldpremière.