3 doden en 13 gewonden door noodweer in Corsica, windsnelheden tot 224 km/u

Op Corsica heeft het noodweer vanmorgen, met windsnelheden tot 224 kilometer per uur, drie levens geëist. Minstens dertien mensen raakten gewond, een jonge vrouw verkeert in kritieke toestand. Zo'n 45.000 huishoudens zitten zonder stroom. Intussen is het ergste onweer achter de rug en is de code oranje opgeheven.