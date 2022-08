Opnieuw ontploffingen gehoord op de Krim: bij Krimbrug en militair vliegveld van Sebastopol

Op sociale media deden de afgelopen filmpjes en geruchten de ronde over nieuwe explosies op de Krim. Maar bevestiging van wat er precies gebeurd is, is er nog niet.

Volgens het Amerikaanse persagentschap Reuters, dat zich baseert op lokale bronnen, zijn er zeker vier ontploffingen gehoord in de omgeving van de stad Sebastopol, helemaal in het zuiden van de Krim.

De explosies zouden hebben plaatsgevonden in de buurt van Belbek, waar de militaire luchthaven van Sebastopol zich bevindt. De Russische autoriteiten zeggen dat de luchtafweer in het gebied een Oekraïense drone heeft neergehaald en dat er geen schade is.