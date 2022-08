Zoek de verschillen: opvolger Starbucks (her)opent in Rusland onder de naam... "Stars Coffee"

Opluchting voor de koffieliefhebber in Rusland: de koffiebars van Starbucks gaan weer open, maar wel onder leiding van een Russisch bedrijf, mét een nieuwe naam én een nieuw logo: "Stars Coffee" is het geworden. Inspiratie was ver te zoeken, want zowel de naam als het bijhorende logo lijkt wel heel erg op die van de Amerikaanse voorganger Starbucks. Dat bedrijf had eind mei besloten al zijn koffiebars te sluiten, als gevolg van de sancties die zijn opgelegd tegen Rusland na de invasie van Oekraïne.