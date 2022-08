Organisatie festival Frontnacht in Ieper gaat niet beroep tegen intrekking vergunning

Het vredescollectief Ieper laat ondertussen weten geen actie meer te zullen voeren op de dag waarop Frontnacht gepland was. Het collectief was opgericht om te protesteren tegen het muziekfestival. Maar nu dat definitief is afgelast, heeft een actie geen zin meer.

Ook tegen de IJzerwake, de Vlaams-nationalistische manifestatie op de dag na het festival, gaat het vredescollectief niet protesteren, ook al wordt dat door dezelfde mensen georganiseerd. Riane Malfait: "We hebben beslist dat we geen overhaaste acties willen doen. We willen ons wel blijven informeren en waakzaam toekijken hoe de IJzerwake verder evolueert."

Hoewel het doel van het Vredescollectief bereikt lijkt, nu Frontnacht geen vergunning krijgt, wil de beweging blijven bestaan. Ze wil er op toezien dat de waarden van Ieper als vredesstad bewaard blijven.