Overblijfselen van twee kinderen gevonden in koffers die verkocht werden op veiling in Nieuw-Zeeland

De menselijke resten in twee koffers die verkocht zijn op een veiling in de Nieuw-Zeelandse stad Auckland, zijn afkomstig van twee kinderen tussen 5 en 10 jaar oud. Ze konden nog niet geïdentificeerd worden. De koffers maakten deel uit van een inboedel die door een nietsvermoedende familie op een veiling werd gekocht. Ze ontdekten thuis dat er menselijke resten in de koffers zaten.