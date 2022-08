Pas ontdekte inslagkrater: had de asteroïde die een einde maakte aan de dino's een zusje?

Seismische weerkaatsing (seismic reflection) werkt op een gelijkaardige manier als ultrasound: er worden drukgolven uitgestuurd door het water en de zeebodem en de energie die weerkaatst wordt, wordt gedetecteerd. De gegevens daarvan laten geofysici en geologen toe de structuur van de gesteenten en sedimenten te reconstrueren.

Nicholson was helemaal niet op zoek naar een krater, hij bekeek de gegevens in het kader van een project om de oceanische spreiding in de Krijt-periode te onderzoeken, het geologisch proces dat het Afrikaanse en Amerikaanse continent uiteen heeft gedreven en zo de Atlantische Oceaan heeft doen ontstaan. Toen hij de platte sedimentlagen van het 'Guinea plateau' in de Atlantische Oceaan aan het bekijken was, vond hij iets vreemds.

"Ik heb al hopen seismische data geïnterpreteerd in mijn leven, maar zoiets had ik nog nooit gezien. In plaats van de platte opeenvolgingen van sedimenten die ik verwachtte op het plateau, vond ik onder de zeebodem een depressie van zo'n 8,5 kilometer, met zeer vreemde kenmerken", zei Nicholson. "Het fenomeen had bepaalde kenmerken die wezen op een impactkrater."

Die kenmerken zijn dan onder meer de grootte van de krater, de verhouding van de hoogte tot de grootte en de hoogte van de kraterrand. Ook lagen er tientallen kilometers rond de krater erg chaotische sedimentaire afzettingen die leken op 'ejecta', materiaal dat uit de krater geworpen wordt onmiddellijk na de inslag.

Het team bekeek ook andere mogelijke processen die een dergelijke krater zouden kunnen gevormd hebben, zoals de instorting van een onderzeese vulkaan, een zoutpilaar onder de zeebodem of het explosief vrijkomen van gas van onder het oppervlak, maar geen van die mogelijkheden was verenigbaar met de plaatselijke geologische omstandigheden of de geometrie van de krater.