Plannen voor nieuw autokeuringscentrum in Laarne zijn klaar: "één van de modernste en meest ecologische keuringscentra"

De buurtbewoners moeten alvast geen schrik heb voor verkeersoverlast, zegt Jurgen Robrecht van de Oost-Vlaamse autokeuringscentra SBAT. "De in- en uitrit van het nieuwe centrum zijn zo geplaatst dat het verkeer in de richting van het industriepark wordt geleid. Bewoners zullen dus geen last hebben van onze bezoekers."