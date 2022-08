Politie Regio Turnhout waarschuwt eigenaars van Range Rovers na verschillende diefstallen in de Kempen

"Het lijkt er hoe langer hoe meer op dat er in de Kempen een dievenbende actief is die het gemunt heeft op auto's van het merk Range Rover", schrijft Politie Regio Turnhout op haar Facebookpagina. Ze vermoeden dat na diefstallen de voorbije weken in Itegem (Heist-op-den-Berg) en Rijkevorsel en nu ook Vlimmeren in de nacht van dinsdag op woensdag.

Volgens de politie zijn de verdachten minstens met twee en duurt de diefstal hooguit enkele seconden of minuten. "De dieven zijn in het bezit van apparatuur waarmee ze de auto makkelijk kunnen ontgrendelen. Niet veel later rijden ze met de auto weg", klinkt het.