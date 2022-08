Postkaart van de Côte d'Azur belandt na 63 jaar in Mechelse brievenbus: wie kent mademoiselle Meysmans en Marie?

"De datum had ik nog niet meteen gezien", vertelt Paul Foster in "Start Je Dag", "maar ik zag dat de kaart niet voor mij was. Ik dacht dus dat ze voor ergens anders was, maar het was wel het juiste adres."

Toen zag Paul pas dat de kaart al van 1959 was. Ze lijkt geadresseerd aan ene mademoiselle (m'elle) Meysmans en Marie. "Die zullen dus heel lang voor mij hier gewoond hebben. En niemand kent ze hier nog, want ik ben er nog meer rondgegaan in de buurt."