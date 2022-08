Bescheiden, maar daarom niet minder heuglijk: prinses Maria Laura, dochter van prinses Astrid, trouwt in intieme kring

Het koppel, dat elkaar in 2015 heeft leren kennen, woont en werkt al jaren in Londen, waar ze ook na het huwelijk zullen blijven. Haar verloofde William Isvy (30) is geboren in Parijs en is de zoon van een Britse moeder en een Frans-Marokkaanse vader.

Isvy bracht het grootste deel van zijn jeugd door in Londen en studeerde financiën in het Canadese Montreal. Hij begon zijn carrière bij een Amerikaanse investeringsbank en focust zich momenteel in Londen op de sector van het vermogensbeheer. Dat kan alvast een gespreksonderwerp zijn met schoonvader Lorenz die aandeelhouder is van een Zwitserse bank - Gutzwiller en Cie - waar ook zoon Amedeo werkt.