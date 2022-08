Pukkelpop 2022 is gestart: "Maandenlang naar uitgekeken", "nee tegen drugs, ja voor respect", zegt organisatie

""Get high on live, not on drugs", en "nee is nee": dat zijn onze basisregels op het festival. We herhalen die zaken graag nog eens. Wees lief voor elkaar en toon respect. Zorg dat iedereen zichzelf kan zijn op Pukkelpop, dat is een belangrijke boodschap voor ons", zegt Luyten. "Blijf dus van elkaar af, en respecteer dat nee echt nee is. Die boodschap ga je op ons festivalterrein ook terugzien omdat we dat echt cruciaal vinden."