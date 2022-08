Rally van Ieper gaat van start: "Het wordt gladder waardoor we snelheid zullen moeten aanpassen"

Vandaag start de rally van Ieper met een eerste testrit in Nieuwkerke bij Mesen. De testrit wordt live uitgezonden op televisie, maar telt niet mee voor het klassement. De rally van Ieper is uitgegroeid tot het grootste rallyevenement in België. Net zoals vorig jaar is de wedstrijd ook opgenomen als onderdeel van het wereldkampioenschap.

De Belgische rallyrijder Thierry Neuville verdedigt dit weekend zijn winnaarstitel van vorig jaar. Zijn co-piloot, Martijn Wydaeghe, uit Sint-Eloois-Winkel is er klaar voor en ziet veel voordelen als West-Vlaming. "Eerlijk gezegd is het wel iets makkelijker voor mij omdat ik minder moet kijken waar de proeven en verbindingswegen zijn. Die ken ik ondertussen redelijk goed uit het hoofd. Maar om fouten te vermijden bereid ik deze rally voor zoals elke andere WK-rally. Zo ben ik zeker van mijn stuk."