Redders in De Panne redden 10-jarig jongetje van de verdrinking: "Het mocht niet lang meer duren"

De strandredders stonden op een lijn opgesteld en kregen het kind snel in de gaten, toen het in de problemen kwam. "Gelukkig waren de redders alert en grepen ze snel in", zegt An Beun van de Intercommunale Kustreddingsdienst van West-Vlaanderen (IKWV). "Ze gingen het water in en konden het kind op tijd redden van de verdrinking."

"Het mocht zeker niet lang duren", gaat Beun verder. "Het kind was echt in de problemen. Gelukkig is alles dus goed afgelopen." Het jongetje bleef de hele tijd bij bewustzijn en kreeg op het strand medische verzorging.