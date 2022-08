Hevig ruimteweer kan vandaag navigatie en communicatie verstoren: "Gaan we komen jaren wel meer zien"

In 1989 bijvoorbeeld was er een grote stroompanne in Canada na een hevige geomagnetische storm. Een zwaardere storm zou ergere gevolgen kunnen hebben. De zwaarste zonnestorm die voldoende gedocumenteerd is, de Carrington-gebeurtenis van 1859, had toen alleen een invloed op de eerste telegraaflijnen, maar zou nu veel meer schade aanrichten. Dergelijk zware stormen zouden naar schatting één keer per eeuw voorkomen. Dus kunnen we verwachten dat de aarde in de 21e eeuw door één of meerdere van dergelijke stormen getroffen zal worden.

Voor vandaag wordt een storm voorspeld die varieert van G2 (matig) tot maximaal G3 (sterk). "Het gps-signaal kan minder nauwkeurig zijn", legt Poedts uit. "Zo kan u de verkeerde straat ingestuurd worden." Voor gewone gps-gebruikers zal het al bij al meevallen. Voor scheep- en luchtvaart kunnen de problemen ernstiger zijn, omdat zijn afhankelijker zijn van precieze gps-locaties. "Ook telecommunicatie kan een probleem zijn", zegt Poedts.