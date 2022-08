Doctoraatsstudente krijgt 34 jaar celstraf voor tweets in Saudi-Arabië

De 34-jarige moeder van twee kinderen, doctoraatsstudente in de tandheelkunde aan de Universiteit van Leeds in Engeland, werd in januari 2021 opgepakt toen ze op vakantie was in Saudi-Arabië. Ze werd schuldig bevonden aan "het verlenen van hulp aan personen die de openbare orde willen verstoren en valse en kwaadaardige informatie willen verspreiden" door "het schrijven en publiceren van tweets" op haar persoonlijke account.

Salma al-Chebab en haar gezin: