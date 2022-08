Sloop van Gentse Bernadettewijk begonnen: politie en deurwaarder aanwezig

De sloop van de Bernadettewijk staat al jaren gepland en is ook nodig, want de meeste huizen zijn vervallen. Maar vooral het feit dat de bouw van de nieuwe woningen, zo'n 250, pas binnen vier jaar start, ligt erg gevoelig bij de actievoerders. "De huizen worden gesloopt en dan gaat hier jaren niets gebeuren. En dat terwijl er een wooncrisis gaande is in Gent."