Snelheidsduivel rijdt met 118 kilometer per uur door Mechelse zone 30

Op de Stuivenbergbaan in Mechelen is een bestuurder betrapt toen hij woensdagavond rond 19.30 uur maar liefst 118 kilometer per uur aan het rijden was in een zone 30. Langs de weg bevinden zich onder andere een school en een kinderopvang. De laagvlieger moet voor de politierechter komen en mag zich wellicht opmaken voor een strenge straf.

In totaal controleerde de politie 292 bestuurders op hun snelheid. 25 van hen (8,5 procent) reden sneller dan de maximum toegelaten snelheid.