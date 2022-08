"Sportcontrainer" strijkt neer in Ekeren

De komende vijf jaar staat er een "sportcontrainer" in de Ekerse wijk Rozemaai. Dat is een omgebouwde zeecontainer, waarbij je onder meer aan fitness en krachttraining in de buitenlucht kan doen. "Het sportaanbod was hier beperkt dus we zijn er blij mee", zegt districtsschepen Annemie Plompen (N-VA).