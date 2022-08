Stad Genk gaat parkeerbeleid voortaan zelf uitvoeren

"We zouden graag willen dat zo weinig mogelijk opbrengsten uit parkeerboetes naar externe bedrijven gaan", zegt schepen Kriekemans. Dat betekent langs de ene kant dat het stadsbestuur de opbrengst van die parkeerboetes wel zelf behoudt en dat bedrag weer kan investeren. Maar langs de andere kant moet er ook extra personeel ingezet worden. "Om de trajectcontroles zelf te kunnen beheren hebben we ook zelf mensen aangenomen en dat is succesvol gebleken. We geloven dat we voor het parkeerbeleid diezelfde stappen kunnen zetten", hoopt schepen Kriekemans.