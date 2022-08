Vlamingen krijgen vanaf vandaag uitnodiging voor nieuwe coronaprik: wie komt wanneer aan de beurt en voor welk vaccin?

Dat gebeurt net als vorige keer per brief en (als je bent ingeschreven) elektronisch via My eBox, Mijn Burgerprofiel of per e-mail. Daarin zal ook nog eens staan in welk vaccinatiecentrum je terechtkan en voor wie het vaccin precies wordt aanbevolen.

"Op de meeste uitnodigingen zal al een datum en tijdstip worden voorgesteld, ook bij wie het vaccin niet wordt aanbevolen", zegt Joris Moonens van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. "Je kan natuurlijk die afspraak nog wijzigen, en er zijn ook vaccinatiecentra die werken met open afspraken. Dan zal je zelf nog een afspraak moeten vastleggen."