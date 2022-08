Twee Gentse gokkantoren moeten dicht: "Liggen te dicht bij scholen"

In twee kantoren in Gent heeft de burgemeester beslist om de bestaande vergunningen niet meer te verlengen. Het gaat om een wedkantoor in Einde Were en een kantoor in de Godshuizenlaan. "Na uitvoerig onderzoek is besloten dat deze kantoren zich te dicht bij scholen en andere plekken waar veel jongeren komen bevinden", zegt burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld).