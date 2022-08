Nafi Thiam heeft haar favorietenrol op de zevenkamp waargemaakt. Onze landgenote had niet eens haar beste niveau nodig om haar Europese titel te verlengen. Noor Vidts viel net als op de Olympische Spelen in Tokio (4e) en het WK in Eugene (5e) net naast het podium. Lees en bekijk het wedstrijdverslag bij Sporza.