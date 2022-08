Verdachte van de aanval op Salman Rushdie las slechts twee pagina's uit "De Duivelsverzen"

"Wanneer ik hoorde dat hij (Salman Rushdie) het overleefd had, was ik verbaasd", zei Matar. "Ik vind hem niet leuk. Ik denk niet dat hij een goed persoon is. Hij viel de Islam aan, hij viel hun geloof aan."

De 75 jaar oude auteur werd vorige week maar liefst 10 keer gestoken met een mes toen hij een lezing wou geven in Chautauqua, in het uiterste westen van de staat New York. De 24-jarige Hadi Matar werd meteen na de aanslag gearresteerd. Hij stak de auteur meerdere keren in de nek en de buik. Het controversiële boek 'De Duivelsverzen', waarin Rushdie zich kritisch uitlaat over de Islam, is in Iran sinds 1988 in de ban gedaan. Er werd toen zelfs een premie van 3 miljoen dollar beloofd voor diegene die Rushdie zou doden.