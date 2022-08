Crisisoverleg in Brussel voorlopig zonder succes: Servië en Kosovo zoeken verder naar oplossing voor nieuwe spanningen

De Servische president Vucic liet gisteren weten: "Ik verwacht nog moeilijke gesprekken, want we zijn het bijna nergens over eens. We hebben een voorgeschiedenis, die niet gemakkelijk en niet eenvoudig is. Maar we willen wel de verdere samenwerking versterken om elke vorm van escalatie of conflict te vermijden." Toch waarschuwde hij dat er "een nieuwe generatie jonge mannen is die Kosovo als Servisch grondgebied ziet en de terreur niet langer zal verdragen."



Een paar uur later was het de beurt aan Kosovaars premier Kurti om met een statement naar buiten te komen. Hij onderstreepte de vastberadenheid van Kosovo om lid te worden van de NAVO. "De bedreigingen, risico's en uitdagingen waarmee de NAVO vandaag wordt geconfronteerd, worden ook door ons land gevoeld", zei hij, verwijzend naar de invloed van Rusland in de Balkan en het aanhoudende conflict in Oekraïne. Voorlopig weigeren Spanje, Griekenland, Roemenië en Slowakije de toetreding van Kosovo.