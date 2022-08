West-Vlaamse scholen zoeken samen nog zo'n 300 leerkrachten voor het nieuwe schooljaar

De scholen in de provincie West-Vlaanderen zijn ze nog op zoek naar 282 leerkrachten. "Dat is zeker geen gemakkelijke opdracht", reageert directeur Henk Millecamp van het Sint-Pauluscollege in Wevelgem. In die school zijn ze nog op zoek naar vier extra collega's voor het nieuwe schooljaar. "Als scholen zijn we eigenlijk wat concurrenten van elkaar. We vissen in dezelfde poel, maar er zijn te weinig kandidaten."

Ze proberen dan ook alle kanalen uit. "We leggen contacten via de VDAB, maar ook onze eigen collega's vragen rond bij hun vrienden en familie. Alle middelen worden uitgeput om mensen te kunnen bereiken en warm te maken voor een opdracht in onze school. Er komt wel wat reactie op, maar soms krijgen ze dan een beter aanbod in een andere school en moeten we opnieuw op zoek."