Wichelen herdenkt keizerin Theophanu: "Ze kreeg de gemeente 1.050 jaar geleden als bruidsschat"

In een oorkonde uit 972 leerde de Heemkring Wichelen dat het dorp de bruidsschat was voor Theophanu, voor haar huwelijk met de Duitse Keizer Otto II. "Dat betekent dus dat ons dorp al minstens 1.050 jaar bestaat", zegt Roger de Knijf van de Heemkring Wichelen. De afgelopen jaren heeft Dirk Callebaut zich vastgebeten in het leven van Theophanu. Callebaut is geschiedkundige, en de archeoloog die de abdij van Ename heeft blootgelegd. De vondst en het unieke verhaal zijn voor de Heemkring Wichelen een reden om te vieren en tegelijk de keizerin te herdenken.

Vlak bij de pastorie heeft streetartist Gunther "Cazn" Baeyens een muurschildering gemaakt met de afbeelding van Theophanu. "Maar er staan ook zaken op die in haar leven belangrijk waren," zegt De Knijf. "Dat zijn enkele kerken, maar ook een natuurgebied: de Bergemeersen. Dat is nu een onderdeel van de Kalkense Meersen. Ook opvallend is dat ze kijkt naar de katholieke kerk van Wichelen, terwijl zij eerst een Byzantijnse prinses was, die de ritus nog kende van Constantinopel, het vroegere Byzantium."