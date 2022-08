Zomer vol drugsgeweld in Antwerpen: een overzicht

Het openlijke drugsgeweld is deze zomer opnieuw opgelaaid in Antwerpen. Er gaat bijna geen dag voorbij zonder een of ander incident, dat mogelijk aan het drugsmilieu gelinkt kan worden. Ook al is het niet altijd even helder wie of wat erachter zit, de impact is voor iedereen wel duidelijk. Een overzicht op kaart (en daaronder in tekst) van wat er tot nu gebeurd is.