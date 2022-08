Zwembad van Dominiek Savio tijdelijk gesloten, omdat gasfactuur onbetaalbaar is: "Zeker tot na de krokusvakantie"

In het zwembad van Dominiek Savio in Gits bij Hooglede komen vooral bewoners met een fysieke beperking van de gelijknamige zorginstelling zwemmen. Daarom is het water iets warmer dan een normaal zwembad. "Het is een enorme kost om dat water warm te krijgen en te houden. Maar als we onze bewoners willen blijven ondersteunen op alle andere vlakken, moeten we helaas beslissingen maken", reageert directeur Kaat Delrue.

Niet alleen de bewoners van de zorginstelling genoten van het warme bad, maar ook buurtbewoners en leden van de sportclubs voor mensen met een fysieke beperking. "De sluiting ligt bij ons heel gevoelig. Voor veel mensen met een beperking is het belangrijk dat ze kunnen ontspannen in het warme bad. Dus het is echt niet fijn om deze beslissing te maken", aldus Delrue.

Na de krokusvakantie wordt er opnieuw geëvalueerd.