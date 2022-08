100% Retro Festival in Bobbejaanland dag voor start uitgesteld naar volgend jaar

Het 100% Retro Festival in Bobbejaanland met onder meer Lindsay, Frans Bauer en Soulsister wordt op het laatste moment uitgesteld naar volgend jaar. “De reden is vrij duidelijk. De kaartenverkoop begon goed, stagneerde en de laatste tien dagen zouden die cijfers richting break-even moeten gaan en dat is niet gebeurd”, zegt organisator Hugo Foets. “Het is dan helaas de juiste, economische beslissing om te verplaatsen naar 2023.”