4 Limburgse gemeenten verhuizen vaccinatiecentrum voor herfstvaccinaties

De inwoners van Pelt zullen voor hun boosterprik voortaan naar Peer moeten, in plaats van naar Lommel. Burgemeester Frank Smeets (CD&V) van Pelt: "De Soeverein in Lommel is niet meer beschikbaar, maar wel een kleinere sporthal. Daardoor is die enkel geschikt voor de inwoners van Lommel. In Peer gaan we er vanuit dat we het beter kunnen regelen, met meer vaccinatiedagen, waardoor de inwoners van Pelt daar ook terecht kunnen. Voor mensen van Pelt is Peer even ver of even dichtbij als Lommel."