Aalst lanceert een Tiktok- en Instagramroute die je langs de bezienswaardigheden brengt

Vanaf vandaag kun je de twaalf fotogeniekste plekjes van Aalst ontdekken via sociale media. ROUTE 9.300 brengt de bezoekers langs de mooiste locaties voor een Tiktok- of Instagrampost. "We mogen de digitale trein niet missen", vindt burgemeester Christoph D'Haese (N-VA). "We vinden het belangrijk dat we elke generatie kunnen aanspreken. Die jongeren bladeren nu eenmaal niet meer door brochures, waardoor we hen op een andere manier moeten aanspreken."

Om de jongeren aan te trekken schakelde Aalst Tiktokster Sarah Bossuwe in, zij heeft een aantal liefhebbers een tiktokdansje aangeleerd dat ze zelf op een van de plekken kunnen doen en op hun account zetten.

Het is de bedoeling om families, maar ook vriendengroepen aan te trekken om de stad te ontdekken. "We richten ons hiermee vooral op de jeugd en jonge gezinnen, zowel die van Aalst als ver daarbuiten. Maar niemand is te oud om de route uit te testen", zegt schepen van Toerisme Caroline De Meerleer (N-VA).