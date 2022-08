Afwisselend verkeer over Dijlebrug in Rotselaar

In Rotselaar moet het verkeer vanaf de week van 22 augustus afwisselend over de Dijlebrug rijden. Het verkeer richting Rotselaar heeft altijd voorrang op het verkeer in de andere richting. Op de brug zelf mag je al een tijdje niet sneller rijden dan 30 km/uur. De maatregel volgt op de aanhoudende verzakking van de middenpijler van de brug, die in de Dijle staat.