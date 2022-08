BeKOORt, nieuw festival voor koren in Leuven

Leuven heeft er een gloednieuw festival bij. Op zondag 18 september vindt Leuven BeKoort plaats, de naam zegt het zelf: het is een festival voor 40 koren en duizend zangers, zegt woordvoerder Robrecht Penders. "Het gaat vooral om koren uit Leuven en omgeving, maar ook uit Wallonië, Frankrijk en Nederland. We laten die zingen op verschillende plaatsen, vooral in de benedenstad van Leuven. Het gaat om meer dan duizend zangers." Elk koor geeft twee concerten van 25 minuten. Je kan onder meer terecht in enkele verborgen parels als de Damiaancrypte in de Sint-Antoniuskapel, de tuinen van het Iers College en het woonzorgcentrum Dijlehof. Aan het eind van de namiddag brengen alle koren samen een optreden op de Velodroom. Bedoeling is om van het korenfestival een nieuwe tweejaarlijkse traditie te maken.