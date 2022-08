Beruchte "IS-Beatle" krijgt acht keer levenslang voor gijzelen en vermoorden van vier Amerikanen

Begin 2018 meldden we dat er twee Britse IS-terroristen waren opgepakt, onder wie El Shafee Elsheikh. De twee maakten deel uit van een berucht viertal van IS-terroristen dat door Westerse gevangenen de Beatles werd genoemd, wegens hun Britse accent.

Elsheikh had zich in de voorgaande jaren in Syrië en Irak aangesloten bij terreurgroep IS. Samen met drie Britse trawanten maakte hij zich schuldig aan het ontvoeren, folteren en vermoorden van westerlingen.

Het ging onder anderen om westerlingen als de Amerikaanse journalisten James Foley en Steven Sotloff, en de Amerikaanse humanitaire medewerkers Kayla Mueller en Peter Kassig.