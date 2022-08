Blinde Mechelaar klaagt aan dat signalisatieborden te laag staan: "Vierde keer dat ik er met hoofd tegen bots"

Schepen voor Openbare werken Patrick Princen (Groen) geeft toe dat er extra aandacht moet zijn voor het probleem dat Viaene aankaart. "Het zou niet mogen gebeuren, maar het staat wel effectief in elke vergunningsaanvraag dat de borden op een bepaalde hoogte moeten hangen of staan. In het laatste incident dat Harry vermeldt, ging het om een werf van het Agentschap Wegen en Verkeer, en niet van de stad Mechelen. Dat bord is ondertussen hoger gehangen."

"We gaan sowieso extra toezicht organiseren op de werven in Mechelen. Er start iemand extra die ons daarbij zal ondersteunen. Er is ook een kader om sancties uit te schrijven. Maar laten we er vooral ook samen aan werken. Als je iets ziet dat niet kan, signaliseer het dan via het meldingsformulier van de stad", besluit Princen.