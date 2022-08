Bom van 500 kilogram uit WO II onschadelijk gemaakt in Berlijn

In de Duitse hoofdstad Berlijn is afgelopen nacht een bom onschadelijk gemaakt uit de Tweede Wereldoorlog. Het gevaarte van 500 kilogram werd ontdekt op een werf in de wijk Friedrichshain, in het oosten van de stad. In een straat van 500 meter rondom de vindplaats van de bom moesten de inwoners worden geëvacueerd, het ging om zo'n 12.000 mensen.