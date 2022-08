Filipijnse arbeider vertelt in "Terzake" hoe hij naar België werd gelokt om illegaal op de Borealis-werf te werken

Dat alles was bedrog, zo blijkt na een inval van de politie en de sociale inspectie op de grote werf van Borealis, in juli. “Pas toen ben ik te weten gekomen dat we geen geldige documenten hadden, zoals een werkvergunning en een verblijfsvergunning. Toen werd voor mij duidelijk dat we het slachtoffer waren van mensenhandel.”

Concreet kregen Fernando en zijn collega’s een contract voor amper 7,5 euro per uur. “Toen ik vroeg waarom dit zo weinig was, antwoordden ze dat dit was om zoveel mogelijk belastingen te kunnen ontlopen.”

Naast dat contract was er volgens Fernando een mondelinge overeenkomst dat de mannen 8,5 euro betaald zouden krijgen, maar daarmee zaten ze nog onder het wettelijke minimumloon dat dergelijke stielmannen moeten verdienen in de sector. In de praktijk kregen Fernando en zijn illegaal tewerkgestelde collega’s niet eens die 7,5 euro per uur betaald.