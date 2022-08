Cru zoekt dringend personeel voor nieuwe vestiging in Dilbeek

“Het is in Dilbeek enorm moeilijk om de vacatures ingevuld te krijgen”, klinkt het bij woordvoerster Eva Biltereyst. “Het is voor heel de sector moeilijker om aan mensen te raken. De hele arbeidsmarkt ligt momenteel stil. Zo zijn we specifiek voor CRU Dilbeek nog op zoek naar zowel zaalmedewerkers al koks. Het gaat in totaal om een 15-tal openstaande vacatures en nodige vakmensen die ingezet kunnen worden. Het grote voordeel aan deze job is vooral de werkzekerheid die Colruyt Groep te bieden heeft."