De polderscross in Kruibeke wordt gratis: "Vragen wel om drank en eten ter plekke te kopen"

Op zondag 18 september wordt het veldritseizoen geopend met de polderscross in Kruibeke. Die zal voor het eerst volledig gratis toegankelijk zijn. Het geld moet komen van sponsors en de consumpties langs het parcours. Ze hopen op die manier ook meer toeschouwers te lokken.

De organisatoren hopen dat iedereen die beslissing steunt door daar ter plekke te consumeren. "We roepen iedereen op om geen eigen drank mee te brengen zodat we toch een deel kunnen compenseren van het verlies dat we lijden, nu we geen inkom vragen", reageert Kurt Vernimmen van de Polderscross.

Door de beslissing valt er ook een kost weg. Zo moeten ze geen twee kilometer lange afsluiting meer te plaatsen.