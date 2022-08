Belasting of alimentatie niet betaald? Douane kan voortaan hardnekkige wanbetalers aan de kant zetten

Het systeem waarbij de douane wanbetalers aan de kant kan zetten bestaat nu al voor penale boetes, boetes die door een rechtbank zijn uitgesproken. Maar het wordt nu uitgebreid naar openstaande fiscale schulden en alimentatievorderingen.

Het zijn de hardnekkige wanbetalers die worden geviseerd, verduidelijkt de overheidsdienst Financiën. "Het is geen maatregel die de gewone achterstallige belastingschulden zal treffen", zegt woordvoerder Francis Adyns. "Het is dus niet zo dat als u terugkomt uit vakantie en u was een belasting vergeten te betalen, dat u meteen in de database zit en riskeert aan de kant te worden gezet."

"Maar er zijn wel degelijk mensen die manifeste onwil tonen om een belastingschuld te vereffenen. Het is voor die mensen dat deze maatregel zal gebruikt worden." De exacte voorwaarden moeten nog bepaald worden en zullen in de loop van het najaar worden vastgelegd.