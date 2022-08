Druivenfeesten in Overijse gaan van start

Elk jaar worden een druivenambassadeur en vice-ambassadeur uitgekozen. Dit jaar geven ambassadrices Phaedra Bovijn en Shauni Devos de fakkel door tijdens een feestelijke plechtigheid op de eerste dag van de feesten. "En dat zal dit jaar niet anders zijn", zegt ambassadrice Phaedra Bovijn: "We hebben twee perfecte opvolgers gevonden voor het druivenambassadeurschap." Wie als eerste wil kennis maken met de nieuwe druivenambassadeurs moet vanavond om 19u in het Begijnhof in Overijse zijn. Op de website van de Druivenfeesten vind je meer informatie over alle activiteiten van de komend dagen.