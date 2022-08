Echo wil fabriek in Houthalen-Helchteren eind dit jaar sluiten: 61 banen bedreigd

"De markt van voorgespannen betonwelfsels is de voorbije jaren sterk veranderd", vertelt Herman Wijckmans van Echo. "De productiecapaciteit is sterk toegenomen, en door die concurrentie zijn de prijzen gedaald. Maar de grondstofprijzen zijn gestegen en daardoor maakt onze fabriek in Houthalen enorm veel verlies. Het is daardoor niet langer haalbaar om de fabriek draaiende te houden."