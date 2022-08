Eerste Britse premier met Indiase roots of nieuwe Margaret Thatcher: wie volgt Boris Johnson straks op?

Vorige week kreeg Liz Truss nog een veeg uit de pan over haar lauwe klimaatambities van Nicola Sturgeon, die duidelijk nog een eitje met haar te pellen had. "Toen ik Truss ontmoette op de recente klimaattop in Glasgow had ik net een fotoshoot met Vogue achter de rug", zei de Schotse leider. "Het enige wat Truss van mij wou weten, was hoe ik dat voor elkaar had gekregen. "Ik antwoordde dat ze me gevraagd hadden, en dat het overigens niet de eerste keer was. Truss keek alsof ze een wesp had ingeslikt. We stonden op de grootste klimaattop ter wereld, klaar om de wereldleiders te ontvangen, maar dat was het enige waar ze met mij over wou praten."