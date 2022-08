Evenveel apenpokkenvaccins, meer mensen beschermd: landen mogen op andere manier vaccineren

De Europese landen mogen voortaan het vaccin Imvanex toedienen net onder de bovenste huidlaag (intradermaal), waardoor maar een vijfde van het vaccin nodig is. Nu wordt de volledige dosis diep onder de huid (subcutaan) toegediend. "Uit een klinische studie weten we dat het aantal antistoffen in beide technieken quasi gelijk is", zegt vaccinoloog Pierre Van Damme aan VRT NWS. "Je zou dus kunnen verwachten dat er evenveel bescherming is tegen de ziekte."