Facebook en Instagram weren 's werelds invloedrijkste antivax-groep van bekende Kennedy-telg  

Robert "Bobby" F. Kennedy jr. is niet alleen de zoon van Robert "Bobby" Kennedy en neef van de Amerikaanse president John F. Kennedy (die allebei vermoord zijn in de jaren 60), maar ook een anti-vaccinactivist met wereldwijd een gigantische impact. Kennedy ijverde in het verleden fel voor milieuthema's, maar raakte gaandeweg overtuigd van de "onveiligheid" van vaccinatie van kinderen, ook de klassieke vaccinatie. Zo meent hij dat er linken zijn met autisme, ADHD en dergelijke. Claims die met een grote wetenschappelijke consensus al veelvuldig zijn weerlegd.

Vorig jaar ontdekten onderzoekers van het Center for Countering Digital Hate (een ngo die onder meer strijdt tegen online haat, nvdr.) dat amper 12 mensen aan de bron liggen van het grootste deel van de misleidende beweringen en leugens over COVID-19-vaccins, die zich verspreiden op Facebook, Instagram en Twitter. Kennedy was één van hen. "The Disinformation Dozen", zoals ze worden genoemd, zijn verantwoordelijk voor 65 procent van de desinformatie op de grote socialemediaplatformen. Instagram verwijderde daarom ook het profiel van Kennedy jr.

Sinds augustus 2020 is er ook een Europese tak: Children's Health Defense Europe. De beweging werd aangekondigd in Berlijn. De Belgische Senta Depuydt is daar overigens voorzitter van. De Europese tak zetelt bovendien in ons land.

In Europa werden al snel banden gesmeed met beweging die zich afzetten tegen de coronamaatregelen om zo extra publiek te vinden voor een klassieker antivaxdiscours, ruimer dan bezorgdheid over de coronavaccins. Ook de Nederlandse corona-activist Willem Engel was in Berlijn aanwezig en liet weten te gaan samenwerken met Kennedy. In januari bleek dan ook dat European United, de organisator van de grote coronabetoging in januari in Brussel, gretig gebruik maakte uit sprekers gelinkt aan Children's Health Defense. Sprekers die het hebben over internationale tribunalen tegen virologen, media en politiekers en over zogeheten satanistische pedofiele elites en andere complotten.

Het grotere Amerikaanse Children's Health Defense werd opgericht in 2011. Die groep is fel gekant tegen algemene vaccinatie, maar vecht ook andere gezondheidsprogramma's aan in de VS. De bekendheid van Kennedy leverde de ngo tijdens deze pandemie miljoenen op aan donaties. In 2020 verdubbelden de inkomsten tot bijna 6 miljoen euro. Geld dat gebruikt wordt om wereldwijd campagne te voeren. Dat bleek uit een onderzoek van Associated Press.