Geen incidenten bij nieuw onweer op Corsica, minister: "Kan me apocalyptische taferelen niet voorstellen "

Afgelopen nacht is er opnieuw een onweerszone over het Franse eiland Corsica getrokken. Dit keer waren er geen al te grote incidenten. De brandweer is maar vier keer moeten uitrukken, telkens voor kleine interventies. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin is op bezoek op Corsica en betuigt "alle steun en medeleven van de Staat". Gisteren kwamen er vijf mensen om door het noodweer op het eiland.