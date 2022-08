Gemeente Koksijde herdenkt aangespoelde slachtoffers van Raid op Dieppe

Acht lichamen in Oostduinkerke, vier in Koksijde, drie in De Panne en twee in Nieuwpoort: dat is de balans van de slachtoffers die in de maanden na de militaire operatie aanspoelden op de stranden van de Westkust. “Operatie Jubilee was een raid op de Normandische havenstad Dieppe", legt Luc Vanacker uit. De man is voorzitter van de Regionale Historische Kring tussen IJzer en Schreve. De operatie kwam er onder druk van de Sovjetunie die op dat ogenblik al een jaar alleen vocht tegen Nazi-Duitsland. “De operatie mislukte volledig omdat ze werd ontdekt door een Duits konvooi dat op weg was naar de haven van Dieppe.”

De manschappen kwamen vast te zitten op het strand. In minder dan 12 uur sneuvelden niet minder dan 1.200 slachtoffers. Een rist lichamen spoelde maanden later nog aan op de Belgische en de Nederlandse kust.

De graven op de vier kerkhoven werden opgesmukt met Poppy-kruisjes door Peter Guntrip, vertegenwoordiger van The British Legion in de regio.