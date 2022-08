Tuchtsanctie voor gerechtsdeurwaarder uit Oudenaarde: "Hoogst uitzonderlijk"

Omdat de man door de terugbetaling toegaf dat hij te veel had aangerekend, dienden uiteindelijk 3 gedupeerden een klacht in bij de deontologiecommissie van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders. Die stuurde de zaak door naar de tuchtraad, die de uiteindelijke sanctie nam. De gerechtsdeurwaarder krijgt een blaam, en moet 2.000 euro boete betalen. De tuchtcommissie tilt zeer zwaar aan de bewezen tuchtfeiten. Want zo'n wanpraktijk is volgens de commissie een schoolvoorbeeld van de zogenaamde "schuldenindustrie" die door bepaalde gerechtsdeurwaarderskantoren in stand gehouden wordt. Zo duwen ze al te vaak financieel zwakke burgers nog verder de afgrond in.